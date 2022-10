Tesla daalt op positief Wall Street na prijsverlaging in China

Tesla behoorde maandag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s moet zijn prijzen in China noodgedwongen verlagen als gevolg van scherpere concurrentie. China is een van de belangrijkste markten voor Tesla. Het bedrijf krijgt echter steeds meer last van Chinese producenten van elektrische auto’s, zoals BYD, Nio en Xpeng. Eerder dit jaar voerde Tesla juist nog prijsverhogingen door in China.

Het aandeel Tesla verloor meer dan 4 procent. Nio en Xpeng, die ook een notering hebben in New York, kelderden tot ruim 17 procent. Andere Chinese techbedrijven met beursnoteringen in de VS gingen eveneens hard onderuit, na een forse koersval op de beurs in Hongkong. Bedrijven als Alibaba, JD.com, Baidu en NetEase stonden ook tot dik 17 procent lager. Beleggers lijken zich zorgen te maken over het investeringsklimaat in China, nu president Xi Jinping zijn machtspositie in het land verder heeft verstevigd.

De handelsweek op Wall Street begon rustig wat bedrijfsresultaten betreft. Later in de week wordt het echter zeer druk met kwartaalcijfers van grote techbedrijven als Apple, Alphabet, Amazon en Microsoft. Facebook-eigenaar Meta Platforms, die later deze week ook met cijfers komt, verloor bijna 4 procent. Analisten van Bank of America haalden het aandeel van hun kooplijst af voorafgaand aan de resultaten.

De stemming op de Amerikaanse markten bleef over de gehele linie wel optimistisch, na de forse rally op vrijdag die Wall Street de grootste weekwinst opleverde sinds juni. Beleggers reageerden op de laatste dag van de week positief op uitspraken van beleidsbepalers van de Federal Reserve die aangaven dat het einde van de renteverhogingen mogelijk in zicht komt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,3 procent in de plus op 31.486 punten. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 3780 punten en techgraadmeter Nasdaq zakt 0,1 procent naar 10.842 punten.

Boeing, dat woensdag met cijfers komt, noteerde bijna 1 procent in de plus. Een Amerikaanse rechter in Texas heeft geoordeeld dat mensen die zijn omgekomen bij twee crashes met de Boeing 737 MAX wettelijk worden beschouwd als ‘slachtoffers van misdaad’. Die duiding kan betekenen dat de vliegtuigbouwer strafrechtelijk vervolgd gaat worden en volledig verantwoordelijk gehouden wordt voor de ongelukken.

De euro was 0,9817 dollar waard, tegen 0,9814 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 85,12 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 93,67 dollar per vat.