Adidas verliest op beurs na breuk met Ye, AEX sluit fors hoger

Sportkledingmerk Adidas heeft van beleggers weinig bijval gekregen voor de beslissing om te breken met rapper en artiest Kanye ‘Ye’ West, die onlangs antisemitische uitspraken deed. Het aandeel verloor op de beurs in Frankfurt 4 procent. De aandelenbeurzen in Amsterdam en andere Europese steden kenden een uitstekende dag na een stroom aan kwartaalberichten.

West, die zichzelf sinds enige tijd Ye noemt, werkte via zijn eigen modemerk Yeezy al sinds 2015 samen met Adidas. De topman van laatstgenoemd bedrijf noemde de krachtenbundeling, volgens analisten goed voor zo’n 8 procent van Adidas’ omzet, onlangs nog een van de succesvolste samenwerkingen in de sportkledingindustrie. Nu verklaart Adidas echter dat Ye’s opmerkingen onacceptabel zijn.

In Amsterdam ging de aandacht uit naar platenlabel Universal Music Group (UMG). Analisten verwachten dat het bedrijf, met popsterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Justin Bieber, flink meer gaat verdienen na de prijsverhoging die Apple aankondigde voor zijn muziekdienst Apple Music. Het bedrijf werd bijna 12 procent meer waard en was de sterkste stijger in de AEX.

De graadmeter van de 25 grootste beursfondsen op het Beursplein zelf steeg 1,9 procent tot 666,21 punten. Just Eat Takeaway was een andere opvallende stijger. Onderaan stonden staalfabrikant ArcelorMittal en Shell met verliezen tot 1,6 procent. De MidKap won 1,5 procent tot 903,53 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs eindigden tot 1,9 procent hoger.

Uitzendconcern Randstad won 1,6 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Het bedrijf kende naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal, ondanks de verslechterende economische omstandigheden, en boekte meer winst. Volgens topman Sander van ‘t Noordende bleef de vraag naar arbeidskrachten solide in het afgelopen kwartaal.

Vooral buiten Amsterdam was het druk aan het cijferfront. Grote Europese bedrijven als de Britse bank HSBC (min 6,8 procent), de Duitse softwaremaker SAP (plus 6,6 procent) en de Zwitserse farmaceut Novartis (plus 0,1 procent) openden de boeken. De Zwitserse bank UBS zag de nettowinst afgelopen kwartaal met 24 procent dalen, maar het resultaat viel hoger uit dan verwacht. Het aandeel steeg dik 7 procent in Zürich.

Het pond profiteerde duidelijk van het aantreden van de nieuwe Britse premier Rishi Sunak. De Britse munt won 1,9 procent ten opzichte van de dollar. De euro was 0,9973 dollar waard, tegenover 0,9874 een dag eerder. Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 85,19 dollar per vat. Een vat Brentolie werd 0,3 procent goedkoper, op 93,58 dollar.