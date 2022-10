Amerikaanse beperkingen Chinese chipsector raken ASMI hard

De Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) verwacht veel last te krijgen van de hevigere beperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de chipexport naar China. Het Aziatische land is een steeds belangrijkere markt voor het bedrijf, dat systemen levert voor de bewerking van de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

“Op basis van een conservatieve schatting verwachten we dat de nieuwe exportbeperkingen meer dan 40 procent van onze verkopen in China zullen raken”, schrijft het AEX-bedrijf bij zijn kwartaalcijfers. ASMI behaalt zo’n 16 procent van zijn totale omzet in China.

De VS verboden eerder deze maand Chinese bedrijven geavanceerde apparatuur te kopen voor het maken van chips of Amerikaanse burgers zonder vergunning in dienst te nemen. Washington wil voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen. Om diezelfde reden kunnen bepaalde soorten halfgeleiders die waar ook ter wereld met behulp van Amerikaanse technologie worden gemaakt niet aan China worden verkocht.

De chipsector gaat naar verwachting ook om andere redenen een moeilijke periode tegemoet. Na lockdownjaren waarin de vraag naar consumentenelektronica zoals smartphones en laptops hard steeg, komt die markt nu in het slop. Door de hoge inflatie houden mensen minder geld over voor deze aankopen.

Bij ASMI groeit de omzet nog altijd hard. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar stegen de opbrengsten 41 procent tot 609,8 miljoen euro. Maar de waarde van alle nog niet vervulde opdrachten steeg met slechts 8 procent, terwijl de ordergroei in het tweede kwartaal nog 83 procent was.

De operationele winst steeg met meer dan een derde tot 122 miljoen euro. Netto leed ASMI een verlies van 150,5 miljoen euro door een fikse afschrijving op een belang in branchegenoot ASMPT.