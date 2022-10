Beurzen in Hongkong en Shanghai tonen herstel na koersval

De Chinese aandelenbeurzen veerden dinsdag wat op na de forse koersval een dag eerder. Beleggers gingen voorzichtig op zoek naar koopjes. Volgens een topanalist van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase biedt de koersafstraffing een goede koopmogelijkheid voor Chinese aandelen, gezien de beter dan verwachte economische groei van het land in het derde kwartaal.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. Een dag eerder raakte de beursgraadmeter nog ruim 6 procent aan waarde kwijt. Die verkoopgolf werd veroorzaakt door zorgen onder internationale beleggers over het investeringsklimaat in China, nu president Xi Jinping zijn machtspositie in het land verder heeft verstevigd. De grote Chinese techbedrijven toonden herstel na de zware verliezen op maandag. Tencent won dik 2 procent, na een koersduikeling van dik 11 procent een dag eerder. Alibaba en Meituan stegen tot ruim 4 procent.

De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, daalde 3 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. Het financiƫle concern zag de winst voor belasting in het derde kwartaal dalen als gevolg van een miljardenafwaardering op zijn Franse tak voor consumentenbankieren, die de bank wil verkopen. Exclusief deze last nam de winst wel toe.

De hoofdindex in Shanghai, die maandag 2 procent verloor, kreeg er 0,7 procent bij. Ook elders in de Aziatische regio was de stemming overwegend positief na de aanhoudende opmars op Wall Street. De Kospi in Seoul klom 0,2 procent. Posco zakte 4 procent. Het Zuid-Koreaanse staalconcern zag de winst flink dalen als gevolg van de lagere staalprijzen en hogere kosten. De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent.

De Nikkei in Tokio stond kort voor sluiting van beurshandel 1,2 procent hoger. Toyota klom 1,1 procent. De autofabrikant bevestigde de komst van een tweede elektrische auto, die zou kunnen concurreren met een model van de Amerikaanse autobouwer Tesla op de Chinese markt. De maker van elektronische onderdelen Nidec dikte 4,5 procent aan dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten.