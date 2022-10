Beurzen New York eindigen met winst na cijfers Coca-Cola en GM

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met forse winsten de handel uitgegaan. Over de gehele linie stemden de vele kwartaalberichten van grote bedrijven beleggers optimistisch. Onder meer frisdrankmaker Coca-Cola en autofabrikant General Motors kwamen met meevallende resultaten.

De Dow-Jonesindex won 1,1 procent tot 31.836,74 punten en de breed samengestelde S&P 500 eindigde 1,6 procent hoger op 3859,11 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 2,3 procent tot 11.199,12 punten.

Na de slotbel presenteren twee van ’s werelds waardevolste bedrijven, Microsoft en Google-moeder Alphabet, hun cijfers. Apple, dat later deze week omzet- en winstcijfers publiceert, werd al bijna 2 procent hoger gezet na optimisme over de hogere tarieven die het techbedrijf voor veel van zijn diensten gaat rekenen.

Beleggers verwerkten verder macro-economische cijfers die wijzen op een afkoeling van de Amerikaanse huizenmarkt. Ook werd bekend dat het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is gezakt tot het laagste punt in drie maanden tijd.

Autofabrikant GM steeg 3,6 procent dankzij goed ontvangen resultaten. De onderneming hield ondanks de uitdagende marktomstandigheden vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar. GM boekte een recordomzet dankzij een flinke stijging van de verkopen van elektrische auto’s in de Verenigde Staten. GE zakte 0,5 procent. Het industrieel concern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De winst viel wat tegen.

3M bleef vrijwel onbewogen na publicatie van de kwartaalcijfers. Het industrieel conglomeraat, dat onder meer mondmaskers, medische hulpmiddelen en Post-it-notitiebriefjes maakt, presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf stelde echter opnieuw zijn omzetverwachting voor het hele jaar neerwaarts bij.

Coca-Cola won 3,7 procent. De frisdrankfabrikant schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf zag de omzet met 10 procent groeien, mede dankzij prijsverhogingen. Ook het volume nam toe.

Kopieermachinefabrikant Xerox kelderde 14 procent na tegenvallende resultaten. De omzet en kasstroom voor heel het boekjaar vallen naar verwachting lager uit dan in eerdere prognoses. Het bedrijf heeft het al langere tijd moeilijk omdat kantoorpersoneel steeds meer gebruik maakt van digitale documenten.

De euro was 0,9965 dollar waard tegenover 0,9973 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 84,96 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent tot een prijs van 92,92 dollar per vat.