Coca-Cola verhoogt omzetverwachting

De Amerikaanse frisdrankproducent Coca-Cola heeft zijn omzetverwachting voor heel 2022 naar boven bijgesteld, mede als gevolg van prijsverhogingen wereldwijd.

Coca-Cola, dat ook eigenaar is van merken als Fanta, Sprite, Aquarius, Fuze Tea en Minute Maid, boekte een omzet in het derde kwartaal van 11,1 miljard dollar, 10 procent meer dan een jaar geleden. Dat is ruim boven de verwachtingen van analisten. De nettowinst ging met 14 procent naar 2,8 miljard dollar in vergelijking met vorig jaar.

Het concern voorziet nu dat de omzetgroei dit jaar uitkomt tussen de 14 en 15 procent. In juli ging het concern nog uit van 12 tot 13 procent. Toen werd de omzetverwachting ook al naar boven bijgesteld.

Aartsrivaal PepsiCo stelde onlangs ook al zijn verwachtingen naar boven bij. Beide bedrijven hebben al meerdere keren prijsverhogingen doorgevoerd om het negatieve effect van stijgende kosten te dempen.