Consumentenbond: budgetmerken supers helft goedkoper dan A-merken

Consumenten die alleen huis- en budgetmerken kopen in de supermarkt zijn gemiddeld de helft goedkoper uit dan wanneer ze alleen A-merken zouden kopen, concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Vier jaar geleden was dit prijsverschil kleiner, namelijk 40 procent.

De bond vergeleek de prijs van ruim honderd basisproducten, zoals koffie, rijst, melk en boter, bij de veertien grootste supermarktketens van Nederland. Daarbij werd de prijs van A-merken vergeleken met het goedkoopste vergelijkbare product van de huis- of budgetmerken in de winkel.

Per product is de besparing vaak veel groter dan 50 procent. “Bij was- en schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, koffie en frisdrank is de besparing vaak meer dan 70 procent”, aldus de organisatie.

Volgens de onderzoekers is supermarkt Dirk voor de basis huismerkproducten het goedkoopst. De prijzen liggen 11 procent onder het gemiddelde. Spar is met 26 procent boven het gemiddelde het duurst.

Opvallend is dat budgetsupers Lidl en Aldi slechts gemiddeld scoren als het gaat om de laagst geprijsde producten. Aldi zit zelfs op hetzelfde niveau als Albert Heń≥n (1 procent onder het gemiddelde).

Verder waarschuwt de consumentenbond dat sommige supermarkten hun prijzen, vlak voor de aankondiging van een prijsverlaging, verhogen. “Schijnvoordeel”, aldus de bond.

Volgens de bond stegen de prijzen voor de basisboodschappen het afgelopen jaar gemiddeld met 21 procent.