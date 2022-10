Duits energieconcern Uniper waarschuwt voor miljardenverlies

Het Duitse energieconcern Uniper waarschuwt voor een miljardenverlies in de eerste negen maanden van dit jaar. Als grootste gasimporteur van Duitsland moet het bedrijf de extreem hoge marktprijzen betalen omdat Rusland is gestopt met de gasleveringen waarvoor langetermijncontracten waren afgesloten.

Die tegenslag heeft tussen januari en september tot een nettoverlies van zo’n 3,2 miljard euro geleid, meldt Uniper in de aanloop naar de officiële kwartaalcijfers die volgende week verschijnen. Voor belastingen en rentebetalingen is het resultaat 4,8 miljard euro negatief. Ook in de komende kwartalen verwacht het bedrijf, dat ook in Nederland actief is met elektriciteitscentrales, forse verliezen te lijden.

Duitsland behoedde Uniper eerder dit jaar voor een bankroet door het bedrijf te nationaliseren voor 8 miljard euro. De totale steun van Berlijn voor Uniper liep op tot 30 miljard euro en er lopen gesprekken over verdere steun, meldt het bedrijf bij zijn winstwaarschuwing.

De Duitse regering hoopt met het redden van Uniper een domino-effect in de energiesector te voorkomen. Zou Uniper failliet gaan, dan wordt het ook voor de energieleveranciers die van het bedrijf afhankelijk zijn moeilijk om de verplichtingen na te komen. De situatie wordt ook wel vergeleken met die aan de vooravond van de bankencrisis van 2008, toen het omvallen van de bank Lehman Brothers een schok teweegbracht in de financiële sector.