Elektrische auto’s stuwen omzet General Motors naar recordhoogte

De Amerikaanse autoproducent General Motors (GM) behaalde in het derde kwartaal van dit jaar een recordomzet, die werd gedreven door sterke verkopen van elektrische auto’s in de Verenigde Staten. Daarbij namen de leveringsproblemen van onderdelen af, waardoor meer auto’s de fabrieken verlieten.

GM zag de omzet omhoog schieten tot 41,9 miljard dollar, van 26,8 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 2,4 miljard dollar naar 3,3 miljard dollar.

Het concern, dat merken voert als GMC, Buick, Cadillac en Chevrolet, is niet meer actief in Europa. Daar vertrok het in 2017 bijna volledig na de verkoop van het merk Opel. Eerder was er sprake van dat GM terug zou keren naar de Europese markt met een aantal elektrisch aangedreven modellen. Daar zei het bedrijf uit Detroit dinsdag echter niets over.

“De vraag naar GM-producten blijft sterk en we gaan actief om met de tegenwind waarmee we worden geconfronteerd”, stelt de directie in een toelichting op de resultaten. De marktomstandigheden blijven “uitdagend”.

GM ontving 170.000 reserveringen voor zijn nieuwe elektrische Chevrolet Silverado pick-up, die in het voorjaar bij de Amerikaanse dealers staat. Ook laat GM weten dat het inmiddels 8 procent van de Amerikaanse markt voor elektrische voertuigen heeft veroverd. Dat komt vooral door recordverkopen van de Chevrolet Bolt en Bolt EUV.