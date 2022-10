Fors lagere winst voor Zwitserse grootbank UBS

De winst van de grote Zwitserse bank UBS, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, is in het derde kwartaal flink gedaald. De bank kampte met uitdagende marktomstandigheden vanwege onder meer de onrust op de beurzen. Wel was het resultaat van de grootste bank van Zwitserland beter dan analisten hadden verwacht.

De nettowinst ging op jaarbasis met bijna een kwart omlaag tot meer dan 1,7 miljard dollar. Er was door kenners in doorsnee gerekend op bijna 1,6 miljard dollar. De winstdaling kwam vooral omdat minder werd verdiend met zakenbankieren, zoals het adviseren bij fusies en overnames en het begeleiden van beursgangen. De omzet bedroeg in de afgelopen periode ruim 8,2 miljard dollar, tegen 8,9 miljard dollar een jaar eerder.

Topman Hamers spreekt in een toelichting van goede resultaten ondanks de complexe en moeilijke marktomstandigheden. Hij stelt dat klanten van de bank zich steeds meer zorgen maken over de hoge inflatie, de gestegen energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de coronapandemie.