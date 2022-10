Gasprijs daalt verder richting 90 euro per megawattuur

De Europese gasprijs is dinsdag verder gedaald en beweegt zich richting de 90 euro per megawattuur. Een dag eerder dook de gasprijs al voor het eerst sinds begin juni onder de 100 euro per megawattuur. De prijs ligt daarmee ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt. Ondanks de daling is gas nog altijd een stuk duurder dan in de afgelopen jaren, toen minder dan 30 euro per megawattuur werd betaald.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt zakte de gasprijs dinsdagochtend bijna 7 procent tot 92,50 euro per megawattuur. Tijdens de twee voorafgaande handelssessies werd gas al 22 procent goedkoper.

Het zachte herfstweer zorgt ervoor dat er minder gas nodig is om woningen in het noorden van Europa te verwarmen. Ook wordt verwacht dat de milde weersomstandigheden tot in november zullen aanhouden. Dat zorgt ervoor dat de gasopslagen nog niet hoeven te worden aangesproken en verder bijgevuld kunnen worden voor de winterperiode. De forse toename van de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) heeft er in de afgelopen maanden al voor gezorgd dat de voorraden boven de gebruikelijke niveaus liggen.

Consumenten zullen waarschijnlijk niet direct profiteren van de lagere gasprijzen op de markt. De dagprijzen van gas laten namelijk nog altijd flinke schommelingen zien, waardoor het voor energieleveranciers op korte termijn lastig is om een goede inschatting te maken van de prijs die ze kunnen doorberekenen aan hun klanten. Ook kan de gasprijs weer flink gaan stijgen wanneer de weersomstandigheden omslaan en Europa met een zeer koude winter te maken krijgt.

In Nederland heeft tot nu toe alleen energiebedrijf Eneco eerder deze maand al laten weten de tarieven voor energie en gas per 1 november te verlagen. Het gaat daarbij specifiek om klanten die vanaf die datum een nieuw tarief krijgen. Concurrenten Essent en Vattenfall verklaarden vorige week nog geen zicht te hebben op de prijsontwikkeling van de tarieven die klanten gaan betalen.