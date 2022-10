Modeketen Gap haalt alle met Ye ontworpen kleding uit de schappen

Modewinkelketen Gap haalt per direct alle kleding die in samenwerking met Kanye ‘Ye’ West is ontworpen uit zijn assortiment vanwege discriminerende uitspraken van de artiest. De rapper, die tegenwoordig door het leven gaat als Ye, liet zich in verschillende interviews en tweets antisemitisch uit. Om diezelfde reden beëindigde Adidas dinsdag een zevenjarige samenwerking met Ye.

De door Gap en Ye’s merk Yeezy ontwikkelde modelijn verdwijnt per direct uit alle winkels van het Amerikaanse bedrijf. Ook heeft Gap de webshop YeezyGap.com uit de lucht gehaald.

“Antisemitisme, racisme en haat in welke vorm dan ook zijn onvergeeflijk en worden, overeenkomstig onze waarden, niet getolereerd”, schrijft Gap op zijn website.

Advocaten van Ye meldden onlangs dat de artiest zijn samenwerking met Gap had afgebroken omdat de winkelketen afspraken niet zou zijn nagekomen. Gap zegt Ye zelf de wacht te hebben aangezegd.

Adidas maakte na intern beraad een einde aan de volgens topman Kasper Rørsted succesvolste samenwerking in de branche ooit. Volgens analisten waren de producten die Adidas met Yeezy maakte goed voor zo’n 8 procent van de omzet van het Duitse concern. Dit jaar moet Adidas een financiële klap van 250 miljoen dollar incasseren door het einde van de samenwerking.

Ook Ye gaat het einde van de lucratieve samenwerking voelen. Zakenblad Forbes, dat een rijkenlijst bijhoudt, meldde dat de artiest door de breuk met Adidas niet langer een miljardair is.