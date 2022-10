Nieuwe cao voor personeel ABN AMRO, FNV stemt tegen

Medewerkers van ABN AMRO in Nederland krijgen in twee stappen 6,5 procent meer loon. Leden van drie vakbonden stemden in met dat loonbod van de bank, maar de achterban van FNV was tegen. Die bond noemde het voorstel van ABN AMRO eerder deze maand nog een “schoffering van bankmedewerkers.”

De achterbannen van CNV, De Unie en de kleinere vakbond Our NEXT Move stemden wel in met het loonbod. Naast de structurele loonsverhoging van 4 procent per 1 oktober 2022 en 2,5 procent per 1 juli 2023 krijgen circa 18.000 bankmedewerkers ook eenmalig 2000 euro. Daarnaast wordt 5 mei een vaste feestdag bij de bank.

ABN AMRO zegt blij te zijn met de duidelijkheid voor de personeelsleden. CNV verklaart op de eigen website met gemengde gevoelens terug te kijken op het onderhandelingsproces.

“Vaak kregen we terug dat mensen zich niet of niet voldoende gewaardeerd voelen door de bank. Deze boodschap zullen wij doorgeven aan de bank en we zullen er voor blijven pleiten dat er voldoende oog is voor mensen”, schrijft CNV-onderhandelaar Aletta Bulsink.

FNV hield begin oktober nog rekening met acties onder het ABN AMRO-personeel, iets wat sinds 1989 niet meer was voorgekomen. Het steekt de vakbond dat de loonstijging van gemiddeld 3,25 procent per jaar lang niet genoeg is om de hoge inflatie te compenseren.