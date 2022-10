OM wil dat Sanderink beheer van aandelen Centric overdraagt

De veelbesproken miljonair Gerard Sanderink zou niet alleen geschorst moeten worden als topman van zijn IT-bedrijf Centric, ook zou hij tijdelijk geen toegang mogen hebben tot zijn aandelen in de onderneming. Dat heeft het Openbaar Ministerie via een verzoekschrift gevraagd aan de van het gerechtshof in Amsterdam.

Justitie is naar de rechter gestapt om een onderzoek te laten instellen naar de onderneming van Sanderink, aangezien het daar al een tijd erg onrustig is. Die onrust was voor het OM reden om eerder dit jaar al een soort vooronderzoek te beginnen naar mogelijk wanbeleid bij de onderneming. Centric verzorgt ook veel IT-projecten voor de overheid.

De directe aanleiding van de rechtsgang kwam vorige week. Toen meldde Sanderink dat hij per direct weer de dagelijkse leiding overneemt bij Centric, een positie waarvan hij ruim anderhalf jaar terug juist afstand had gedaan om de rust nog enigszins te bewaren. Door die stap van Sanderink is volgens het OM een streep gezet door al het werk van de laatste tijd.

De Ondernemingskamer is gespecialiseerd in het beslechten van geschillen binnen bedrijven. In zijn verzoekschrift vraagt het OM onder meer de overdracht van het beheer van de door Sanderink gehouden aandelen in Centric aan een door de Ondernemingskamer te benoemen beheerder. Ook zou er een tijdelijke uitvoerend bestuurder moeten komen bij het IT-bedrijf. De zaak wordt volgende week donderdag behandeld.

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend was geraakt met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Kenners zetten veel vraagtekens bij haar beweringen. Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Vorige maand werd bekend dat Sanderink ook verdachte is in een zaak over mogelijke omkoping door bouwbedrijf Strukton in Saudi-Arabiƫ.