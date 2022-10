Oplichters stelen gegevens van honderden klanten van Vattenfall

Oplichters hebben bij Vattenfall de gegevens gestolen van zeker honderden klanten. Een externe inhuurkracht die werkte voor de klantenservice van het energiebedrijf fotografeerde de data en deelde deze met een derde. Beiden zijn inmiddels opgepakt.

Volgens Vattenfall gaat het onder meer om namen, geboortedata, adressen en bankrekeningnummers die zijn buitgemaakt. Die gegevens kunnen oplichters gebruiken om te proberen mensen hun bankpas en pincode afhandig te maken. Daarbij richten ze zich vaak op ouderen.

Het is niet bekend hoeveel klanten er precies zijn gedupeerd door de oplichters. Voor zover de politie en Vattenfall hebben kunnen achterhalen heeft de inhuurkracht de gegevens van 776 klanten gefotografeerd. Maar het is bekend dat hij breder heeft gezocht op bepaalde leeftijden. Zo had hij toegang tot gegevens van een grotere groep van nog eens 2119 klanten.

“Wij vinden het verschrikkelijk dat dit soort praktijken plaatsvindt”, zegt Cindy Kroon, directeur Klanten van Vattenfall Nederland, in een verklaring. Het bedrijf heeft de diefstal van klantdata gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is aangifte gedaan bij de politie. Het politieonderzoek en het onderzoek bij Vattenfall lopen nog.

De klanten die het betreft zijn ook ingelicht. Kroon waarschuwt iedereen extra waakzaam te zijn en er niet in te tuinen als iemand zich voordoet voor een bedrijf en vraagt om je bankpas of pincode. “Belangrijk is dat iedereen weet dat bedrijven nooit om een bankpas of pincode vragen”, zegt ze. “Let bijvoorbeeld ook op betaalverzoeken via WhatsApp of sms. Neem bij twijfel altijd contact op met de politie.”

Vattenfall heeft na het incident zijn interne procedures aangescherpt. Zo is het niet langer mogelijk om op leeftijd te zoeken naar klantdata, aldus het bedrijf. Ook is de onderneming voortaan extra alert bij het aannemen van nieuwe medewerkers.