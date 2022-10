Randstad draait ‘sterk kwartaal’, ondanks economische achteruitgang

Uitzendconcern Randstad heeft naar eigen zeggen een sterk financieel kwartaal gedraaid, ondanks de verslechterende economische omstandigheden. Het concern boekte een omzet in het derde kwartaal van ruim 7 miljard euro, een stijging van 12 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Uitzendbureaus merken het als eerste als de economie verslechtert. Nederland bleef achter voor wat betreft de omzetgroei met een kleine plus van 1 procent. Dat was in het voorgaande kwartaal ook al het geval.

De nettowinst ging met 16 procent omhoog tot 230 miljoen euro, maakte Randstad bekend. “Hoewel we de klantactiviteit licht zagen afnemen, bleef de vraag naar talent solide in het kwartaal”, zegt Randstad-topman Sander van ‘t Noordende in een toelichting op de cijfers.

Randstad kon afgelopen kwartaal opnieuw profiteren van de sterke dollar. Zonder dit gunstige valuta-effect zou de totale omzet met 7 procent zijn gestegen. Dat is wel boven de verwachtingen van marktkenners.