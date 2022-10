Rechter: klant failliet energiebedrijf mag niet duurder uit zijn

Klanten die bij een bankroet van hun energiebedrijf massaal overgenomen worden door een andere aanbieder kunnen niet opeens worden verplicht tot het aangaan van een veel duurder energiecontract. Hun nieuwe energieleverancier moet dan de voorwaarden uit het oude contract volgen, heeft de kantonrechter in Amsterdam besloten.

Het gaat om een uitspraak die grote gevolgen kan hebben omdat de regels rond faillissementen in de energiewereld tot nu toe heel anders zijn uitgelegd. De Consumentenbond heeft “verrast” gereageerd en politici Henri Bontenbal (CDA) en Pieter Omtzigt hebben direct Kamervragen gesteld.

De zaak gaat over een klant van het in 2018 op de fles gegane bedrijf Flexenergie die het niet eens was met de nieuwe tarieven waarmee hij te maken kreeg bij Innova. Volgens de rechter had Innova dezelfde voorwaarden moeten hanteren die golden bij Flexenergie.

De Consumentenbond geeft aan dat de uitspraak op het eerste gezicht gunstig lijkt voor consumenten. Iedereen die eerder te maken heeft gekregen met een hogere energierekening doordat zijn energiebedrijf failliet ging, zou met dit vonnis in de hand naar de rechter kunnen stappen om een schadevergoeding te eisen.

En dat zijn heel veel mensen. Vorig jaar speelde een vergelijkbare situatie toen het grotere Welkom Energie bezweek onder de hoge gasprijzen. Alle ongeveer 90.000 klanten van Welkom Energie werden vervolgens overgenomen door Eneco, waar ze te maken kregen met veel hogere tarieven.

Toch is de situatie niet zo simpel, erkent ook de Consumentenbond. Dat komt omdat Eneco vorig jaar veel geld betaalde aan de curator van Welkom Energie om die klanten te mogen overnemen. En dat deed Eneco omdat toezichthouder ACM het toestond vond dat het energieconcern die klanten dan nieuwe tarieven zou rekenen.

Een woordvoerder van de ACM legt uit dat als er geen andere aanbieder wordt gevonden die alle contracten overneemt, er maar één alternatief is. Dat is dat de klanten van het bankroete bedrijf over de rest van de aanbieders worden verdeeld. In dat geval zou er hoe dan ook geen sprake meer zijn van het behoud van de voorwaarden uit het oude contract.

Op de consequenties van de nieuwe uitspraak wil de zegsman van de toezichthouder niet vooruitlopen. “We bestuderen de uitspraak nog”, laat hij weten.

Kamerleden Bontenbal en Omtzigt dringen erop aan dat het kabinet snel tekst en uitleg geeft over de gevolgen van de uitspraak. Bontenbal oppert dat er opnieuw gekeken moet worden naar de procedures rond faillissementen van energiebedrijven. Omtzigt vraagt zich af of de vroegere klanten van Welkom Energie niet “onnodig hoge schade” hebben geleden.