Recordwinst voor moederbedrijf van DAF

Het Amerikaanse moederbedrijf van vrachtwagenfabrikant DAF, Paccar, heeft het afgelopen kwartaal een recordwinst geboekt. Veel transportbedrijven zijn bezig hun wagenpark te vervangen om zuiniger te rijden. Daarnaast profiteerde Paccar van de hoge prijzen die transportbedrijven neertellen voor tweedehands vrachtwagens, die de leaseafdeling van het concern verkoopt.

De omzet in juli, augustus en september bedroeg bijna 7,1 miljard dollar, tegenover net geen 5,2 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst verdubbelde op jaarbasis tot 769,4 miljoen dollar.

DAF breidde in Europa zijn marktaandeel uit, zegt topbestuurder Harald Seidel van de Eindhovense fabrikant. Ook in Braziliƫ won het merk volgens Paccar terrein. Volgens Seidel zijn DAF-trucks populair omdat ze efficiƫnt zijn in hun brandstofverbruik.

Naast DAF verkoopt Paccar vrachtwagens van de merken Peterbilt en Kenworth. Vorig week meldde Volvo Trucks ook al dat de vrachtwagenverkoop goed loopt, ondanks signalen dat er een recessie op komst is. De positieve vooruitzichten dankt het Zweedse concern deels aan al het werk dat nog op de plank ligt als gevolg van de lange levertijden voor onderdelen.

Een ander gevolg van die lange wachttijden in de auto-industrie is dat tweedehands vrachtwagens duurder worden. Paccar breidde zijn netwerk van occasiondealers de afgelopen tijd uit en wist daardoor meer gebruikte vrachtwagens tegen hogere prijzen te verkopen.