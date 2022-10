Reuters: activist Peltz praat met kandidaten voor topbaan Unilever

De activistische aandeelhouder en miljardair Nelson Peltz heeft gesprekken gevoerd met twee mogelijke kandidaten om topman Alan Jope van Unilever op te volgen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. In september werd bekend dat Jope eind volgend jaar met pensioen gaat.

De Amerikaan Peltz heeft via zijn beleggingsbedrijf Trian Fund Management een belang in Unilever. Ook heeft hij een bestuurszetel bij het bedrijf achter merken als Hellmann’s, Dove en Knorr. Volgens Reuters werden de gesprekken met voormalige bestuursvoorzitters van consumentengoederenbedrijven de afgelopen weken gevoerd. Reuters noemde geen namen van de mogelijke kandidaten, maar volgens de bronnen hebben ze niet eerder leiding gegeven aan het Amerikaanse Procter & Gamble, waar Peltz voorheen een bestuurder was.

Unilever is zelf met een interne zoektocht bezig voor een opvolger van Jope. Fabian Garcia, die leiding geeft aan de tak voor persoonlijke verzorging van Unilever, zou de voornaamste kandidaat zijn. Andere mogelijke opvolgers zijn volgens bronnen financieel directeur Graeme Pitkethly en Hanneke Faber, president van de voedingstak van Unilever.