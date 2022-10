Toekomst webshop Made.com onzeker na afhaken kopers

De toekomst van de Britse webshop voor meubilair Made.com is erg onzeker geworden nu potentiële kopers van de onderneming zijn afgehaakt. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft veel last van explosief gestegen vervoerskosten als gevolg van knelpunten in de logistiek. Daarnaast zijn consumenten veel voorzichtiger met uitgaven aan interieurzaken geworden door de hoge inflatie.

Made.com schrijft op zijn website dat het snel een overnamebod nodig heeft of nieuwe financiering moet binnenhalen voordat alle kasreserves “volledig zijn uitgeput”. Eerder kondigde het e-commercebedrijf aan banen te schrappen vanwege de aanhoudende problemen.

Op de beurs is Made.com 99 procent van zijn waarde verloren. Het bedrijf maakte vorige maand bekend op zoek te gaan naar een koper, maar na gesprekken met geïnteresseerden werd duidelijk dat zij niet snel de financiële middelen kunnen leveren die nodig zijn om Made.com overeind te houden.

Internetondernemer Brent Hoberman richtte Made.com twaalf jaar geleden op. Zijn doel was om designmeubilair tegen betaalbare prijzen te verkopen, door direct aan consumenten te verkopen zonder tussenkomst van winkeliers.