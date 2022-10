Topman JPMorgan Chase: geopolitieke onrust grootste zorg

De geopolitieke spanningen in de wereld rond de oorlog in Oekraïne en de verslechterde relatie tussen het Westen en China zijn een grotere zorg voor de wereldeconomie dan een recessie. Dat zei topman Jamie Dimon van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase op een economisch forum in Saudi-Arabië.

“De meest belangrijke zaak zijn de geopolitieke ontwikkelingen rond Rusland en Oekraïne, Amerika en China en relaties met de westerse wereld”, zei de topman van de grootste bank van de Verenigde Staten op het Future Investment Initiative in de Saudische hoofdstad Riyad. “Dat is voor mij veel zorgwekkender dan of er een milde of zwaardere recessie komt.”

Dimon denkt wel dat een recessie in de VS en Europa steeds waarschijnlijker wordt. Ook topman David Solomon van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zei op het forum dat de kans op een recessie steeds groter wordt, onder druk van de renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve en andere centrale banken.