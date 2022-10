Vertrouwen Duitse ondernemers daalt minder dan verwacht

Duitse ondernemers zijn in oktober iets pessimistischer geworden. Dat komt vooral de aanhoudend hoge inflatie en de vrees voor een recessie in de grootste economie van Europa en de belangrijke handelspartner van Nederland. De daling van het vertrouwen van ondernemers in Duitsland, die wordt gemeten door het economisch instituut Ifo, viel wel minder sterk uit dan verwacht.

De maandelijkse vertrouwensbarometer van het Ifo-instituut, gebaseerd op een enquête bij ongeveer 9000 bedrijven, daalde deze maand naar 84,3, van een herziene 84,4 in september. Economen die zijn gepeild door persbureau Reuters hadden een sterkere afname van het vertrouwen verwacht, tot 83,3. Het was de vijfde achtereenvolgende maand van krimp en het vertrouwen bevindt zich daarmee op het laagste niveau sinds mei 2020.

De deelindex voor de toekomstige verwachtingen van het Ifo-onderzoek steeg wel licht, van 75,3 in september naar 75,6. Het was voor het eerst sinds mei dat Duitse ondernemers wat positiever zijn geworden over de nabije toekomst. Ifo-voorzitter Clemens Fuest waarschuwde echter voor te veel optimisme. “De verwachtingen bij ondernemers verbeterden, maar ze maken zich nog steeds zorgen over de komende maanden. De Duitse economie gaat een moeilijke winter tegemoet”, aldus Fuest.

De Duitse regering verwacht dat de economie volgend jaar in een recessie zal belanden, wanneer de energiecrisis, de stijgende consumentenprijzen en knelpunten in de toeleveringsketens hun tol zullen eisen. Economen voorzien voor het derde kwartaal een krimp van de Duitse economie van 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het Ifo-instituut rekent daarnaast voor het vierde kwartaal op een krimp van 0,6 procent. Ook aan de hoge inflatie in Duitsland zal volgens het instituut voorlopig geen einde komen.