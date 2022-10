Wall Street gemengd in aanloop naar cijfers Microsoft en Alphabet

De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag na de openingsbel een gemengd beeld zien na het sterke herstel in de afgelopen twee handelsdagen. Veel grote Amerikaanse ondernemingen kwamen met resultaten, zoals General Motors (GM), Coca-Cola, UPS en General Electric (GE). De cijfers werden gemengd ontvangen.

Beleggers zijn vooral in afwachting van de kwartaalcijfers van de grote techbedrijven Microsoft en Alphabet, het moederbedrijf van Google. Die cijfers komen na de slotbel op Wall Street. Later in de week geven ook Apple, Amazon en Facebook-eigenaar Meta een kijkje in de boeken.

De resultaten van deze grote techbedrijven zullen vanwege hun omvang en marktwaarde waarschijnlijk voor een groot deel de richting gaan bepalen op de Amerikaanse beurzen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager, op 31.468 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent, tot 3808 punten, en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,7 procent, tot 11.029 punten.

Autofabrikant GM steeg 2,3 procent dankzij goed ontvangen resultaten. De onderneming hield ondanks de uitdagende marktomstandigheden vast aan zijn verwachtingen voor dit jaar. GM boekte een recordomzet dankzij een flinke stijging van de verkopen van elektrische auto’s in de Verenigde Staten. GE won 2 procent. Het industrieel concern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De winst viel wat tegen.

3M verloor ruim 3 procent. Het industrieel conglomeraat, dat onder meer mondmaskers, medische hulpmiddelen en Post-it-notitiebriefjes maakt, presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf stelde echter opnieuw zijn omzetverwachting voor het hele jaar neerwaarts bij.

Coca-Cola steeg 0,6 procent. De frisdrankfabrikant schroefde zijn verwachtingen voor het hele jaar op dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf zag de omzet met 10 procent groeien, mede dankzij prijsverhogingen. Ook het volume nam toe.

UPS won 2,9 procent. De pakketvervoerder boekte in het derde kwartaal meer winst dan verwacht en hield vast aan de omzetverwachting voor het hele jaar, ondanks de “zeer dynamische” macro-economische omstandigheden.

Oliedienstverlener Halliburton zakte 0,4 procent ondanks een ruime verdubbeling van de winst in het afgelopen kwartaal. Kopieermachinefabrikant Xerox kelderde 25 procent na tegenvallende resultaten.