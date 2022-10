Aandacht voor resultaten Heineken en KPN op Damrak

Op het Damrak gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de kwartaalresultaten van bierbrouwer Heineken en telecomconcern KPN. Heineken verkocht in het derde kwartaal meer bier en zag de omzet flink stijgen. De brouwer bevestigde daarnaast zijn verwachtingen voor 2022.

Bij KPN steeg de winst in het afgelopen kwartaal, terwijl analisten hadden gerekend op een daling. Ook de omzet nam licht toe. Topman Joost Farwerck sprak van een gezonde klanteninstroom bij zowel de consumententak als zakelijke divisie. Ook handhaafde het bedrijf de verwachtingen voor het hele jaar.

Ook ASMI staat in de belangstelling. De chiptoeleverancier waarschuwde in zijn kwartaalbericht veel last te krijgen van de hevigere beperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de chipexport naar China. ASMI behaalt zo’n 16 procent van zijn totale omzet in China. Washington wil met de strengere regels voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen. Afgelopen kwartaal zag ASMI de totale omzet nog altijd hard groeien, maar de ordergroei viel wel flink terug.

Grote Europese banken zoals Deutsche Bank en het Spaanse Santander openden eveneens de boeken. Beide banken profiteerden van de hogere rentetarieven in Europa en boekten meer winst dan verwacht.

Op Wall Street kwamen de grote Amerikaanse techbedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet dinsdag na de slotbel met kwartaalcijfers. Die stelden teleur en beide bedrijven werden in de nabeurshandel flink lager gezet. De kwartaalomzet van Alphabet groeide in het derde kwartaal veel minder hard dan in eerdere periodes doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door slechte economische vooruitzichten. Microsoft kende de laagste omzetgroei in vijf jaar doordat consumenten minder pc’s kopen door de hoge inflatie.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te beginnen, na de stevige winstbeurt van 1,9 procent een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. In Aziƫ gingen de aandelenmarkten woensdag vooruit. De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger.

De Chinese beurzen toonden herstel, na de forse koersval eerder deze week. De Chinese autoriteiten stelden beleggers enigszins gerust met de mededeling dat ze zich zullen inspannen om een gezonde ontwikkeling van de aandelen- en obligatiemarkten te handhaven. De Hang Seng-index in Hongkong, die maandag ruim 6 procent verloor, noteerde tussentijds 0,9 procent hoger.

De euro was 0,9963 dollar waard, tegenover 0,9973 een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 84,78 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 92,68 dollar per vat.