Bloomberg: Musk spreekt vrijdag personeel Twitter op hoofdkantoor

Tesla-topman Elon Musk gaat vrijdag op het hoofdkantoor van Twitter in San Francisco praten met het personeel over zijn overname van het sociale mediabedrijf. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een interne memo van Twitter.

In een memo aan het personeel, in handen van Bloomberg, wordt gezegd dat Musk die dag personeel zal ontmoeten. Volgens de memo wordt dat het begin van vele ontmoetingen en gesprekken met Musk. Naar verluidt wil de multimiljardair veel banen gaan schrappen bij Twitter. Op zijn Twitter-account noemt Musk zich nu “Chief Twit”. Op zijn account is ook een kort filmpje te zien waarin hij bij Twitter naar binnenloopt met een gootsteen in zijn handen.

Musk heeft beloofd om de bewogen aankoop van Twitter vrijdag definitief af te ronden. Hij kondigde in april aan Twitter voor 44 miljard dollar te willen kopen, maar wilde later van die deal af. Twitter spande daarop een rechtszaak aan om de verkoop toch te laten doorgaan. Uiteindelijk veranderde ’s werelds rijkste persoon weer van gedachten en zei hij de berichtendienst voor het afgesproken bedrag te willen inlijven. De rechter had de rechtszaak al tot 28 oktober gepauzeerd omdat Musk erop rekende Twitter op die dag te kunnen kopen.