Brouwer Carlsberg verhoogt winstverwachting dankzij Azië

De Deense bierbrouwer Carlsberg heeft zijn winstverwachting voor het gehele jaar verhoogd, dankzij goede prestaties in met name Azië en hogere verkopen van duurdere bieren. Het bedrijf achter merken als Carlsberg, Tuborg, Baltika, Grimbergen en Kronenbourg verhoogde ook de prijzen om de gestegen kosten voor grondstoffen en energie te compenseren.

Carlsberg, dat een dag eerder dan gepland met resultaten naar buiten kwam, denkt nu dat de operationele winst dit jaar sterker zal toenemen dan eerder gedacht. De totale omzet ging in het afgelopen kwartaal met 14 procent omhoog tot meer dan 20 miljard Deense kroon, omgerekend 2,7 miljard euro.

De Nederlandse topman Cees ’t Hart van Carlsberg zei in een toelichting tevreden te zijn over de prestaties, met sterke volumegroei in Azië en veel Europese markten. Hij zei wel dat de marktomstandigheden uitdagend blijven, met een onzekere economie, hoge inflatie en een afzwakkend consumentenvertrouwen. Carlsberg sluit niet uit door te gaan met het verhogen van de prijzen. Op de beurs in Kopenhagen ging het aandeel Carlsberg na de publicatie van het handelsbericht omhoog.

Branchegenoot Heineken kwam eerder op de dag al met resultaten. Ook Heineken profiteerde van een opleving in de regio Azië en Oceanië, waar in veel landen coronabeperkingen verdwenen en ook het toerisme weer goed op gang kwam. De cijfers van Heineken vielen juist niet goed bij beleggers, want op de beurs in Amsterdam dook het aandeel hard omlaag.