Chinese beurzen omhoog na geruststellende woorden centrale bank

De Chinese aandelenbeurzen toonden woensdag duidelijk herstel van de forse koersval van begin deze week. Zowel de Chinese centrale bank als een belangrijke financiële toezichthouder hebben beleggers enigszins gerustgesteld met de mededeling dat ze zich zullen inspannen om een gezonde ontwikkeling van de aandelen- en obligatiemarkten te handhaven.

Dinsdag veerden de graadmeters ook al wat op, maar woensdag stonden echt stevige plussen op de koersenborden. De hoofdgraadmeter in Hongkong won tussentijd 2,2 procent. In Shanghai en Shenzhen gingen de beurzen daarnaast tot 2,3 procent omhoog.

Maandag was nog sprake van grote verliezen, toen beleggers nieuwe cijfers over de Chinese economie verwerkten en zich zorgen maakten over de harde greep op de economie van de Chinese president Xi Jinping. Hij is juist gekozen voor een derde termijn als leider van het land en hield tijdens het congres van de Communistische Partij vast aan het strikte zero-Covid-beleid dat de economische groei dit jaar flink onder druk heeft gezet. Verder viel op dat er geen nieuw ondersteunend beleid werd aangekondigd voor de zwaar gehavende vastgoedbranche of de technologiesector in China.

Andere markten in Azië lieten eveneens winsten zien, waarmee een vervolg werd gegeven aan het sentiment op Wall Street van een dag eerder. Zo steeg de Nikkei-index in Tokio 1,1 procent en dikte de de Kospi in Seoul 0,9 procent aan. Het Zuid-Koreaanse chipconcern SK Hynix werd na cijfers bijna 2 procent hoger gezet. De Australische All Ordinaries ging slechts 0,1 procent vooruit. De inflatie in Australië is volgens nieuwe cijfers opgelopen tot het hoogste niveau in 32 jaar.