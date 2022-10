Chipbedrijf ASMI en bierbrouwer Heineken fors omlaag in AEX

Bierbrouwer Heineken en chiptoeleverancier ASMI waren woensdag de grootste dalers in de Amsterdamse AEX na tegenvallende kwartaalresultaten. De hoofdgraadmeter op het Damrak zelf wist het stevige koersverlies van eerder op de dag wel grotendeels weg te werken, geholpen door flinke plussen voor met name techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.

De AEX sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 665,63 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 905,95 punten. De beurzen in Parijs en Londen lieten winsten tot 0,6 procent optekenen, Frankfurt won 1,1 procent.

ASMI was de sterkste daler in de AEX met een min van 7,8 procent. Het bedrijf waarschuwde veel last te krijgen van de strengere beperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de chipexport naar China. ASMI haalt zo’n 16 procent van zijn omzet in China. Washington wil met de strengere regels voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen.

Heineken volgde met een daling van 5,4 procent. De bierbrouwer wist in het derde kwartaal ruim een kwart meer omzet te boeken dankzij een opleving in de regio Aziƫ en Oceaniƫ. Buiten die regio merkte Heineken wel dat in sommige landen de vraag naar bier afnam door de moeilijke economische omstandigheden en hoge inflatie. De stijging van het biervolume viel daardoor volgens kenners tegen. In Kopenhagen werd de Deense brouwer Carlsberg juist 1,9 procent hoger gezet door beleggers, geholpen door een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar.

Telecomconcern KPN opende eveneens de boeken en ging licht omhoog op Beursplein 5. Koploper bij de hoofdfondsen was Prosus met een winst van 4,1 procent. Just Eat Takeaway klom 3,3 procent en betalingsverwerker Adyen won 2,6 procent in waarde. In de MidKap was metalenspecialist AMG een opvallende stijger met een plus van 14 procent, dankzij een positief analistenrapport van beleggingsadviseur Berenberg.

Elders in Europa konden de grote banken Deutsche Bank en Santander op aandacht rekenen na bekendmaking van cijfers. Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, ging 1,2 procent vooruit in Frankfurt. Het Spaanse Santander daalde echter 3,3 procent in Madrid.

De euro was 1,0076 dollar waard, tegen 0,9973 dollar een dag eerder. Daarmee was de euro voor het eerst in een maand tijd weer meer waard dan 1 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3,2 procent tot 88,03 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 95,81 dollar per vat.