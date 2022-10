Consumentenbond eist compensatie voor alle gedupeerden spaartaks

Niet alleen de tienduizenden spaarders die tijdig bezwaar hebben gemaakt, maar iedereen die de afgelopen jaren te veel belasting over zijn spaargeld heeft betaald zou moeten worden gecompenseerd. Daarvoor maakt de Consumentenbond zich hard. De bond roept gedupeerden op zich te melden en probeert in gesprekken met de overheid aan te dringen op een regeling.

Het gaat in de zaak om de zogeheten vermogensrendementsheffing in box 3. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat die oneerlijk is omdat er bij de berekening gebruik werd gemaakt van fictieve rendementen en dat de overheid de te veel geïnde belasting moet terugbetalen. Dat zou gaan om heel veel geld.

Maar diezelfde Hoge Raad besliste later dat als je niet op tijd bezwaar hebt gemaakt bij de Belastingdienst, je niet hoeft te worden gecompenseerd. Op Prinsjesdag liet het kabinet weten al die andere mensen inderdaad niet te gaan vergoeden. Daardoor lopen naar schatting ruim 1 miljoen mensen enige vorm van compensatie mis.

“Dat vinden wij niet eerlijk. Alle Nederlanders die te veel belasting hebben betaald, moeten hun geld terugkrijgen”, stelt de Consumentenbond die zich daarmee aansluit bij de Bond voor Belastingbetalers. Die belangenclub riep spaarders onlangs ook al op in actie te komen door een zogeheten verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen bij de fiscus.

Consumentenbond Claimservice, een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim, geeft aan de kwestie desnoods bij de rechter te willen aanvechten als de regering niet heel snel tot inkeer komt. “We weten dat dit een taai juridisch gevecht kan worden, waarvan het beslist niet zeker is dat we het gaan winnen, maar daar lopen we niet voor weg.”