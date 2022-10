De Tijd: BASF maakt weer ammoniak nu gasprijs wat lager is

Het Duitse chemieconcern BASF heeft de productie van ammoniak weer opgestart, omdat de gasprijs in Europa wat is gedaald. Eerder dit jaar legde de onderneming de productie van die grondstof voor kunstmest nog stil omdat aardgas te duur was geworden, meldt de Belgische krant De Tijd.

De zakenkrant publiceerde eerder dit jaar ook al uitgebreid over het op een lager pitje zetten van chemische installaties die veel gas verbruiken. Als alternatief moest BASF de afgelopen tijd daardoor ammoniak inkopen van elders. Het bedrijf heeft sindsdien voortdurend gekeken of het toch niet interessant was om zelf weer ammoniak te gaan maken. “Dat punt is onlangs bereikt”, zei een woordvoerster tegen De Tijd.

De Europese gasprijs is de laatste dagen teruggelopen als gevolg van het zachte herfstweer, waardoor de gasopslagen nog niet hoeven te worden aangesproken en verder bijgevuld kunnen worden. Momenteel beweegt de prijs rond de 100 euro per megawattuur. Dat is het laagste niveau sinds begin juni. De prijs ligt daarmee ver onder de pieken van rond de 350 euro die eind augustus werden bereikt, al is gas nog steeds vele malen duurder dan in de afgelopen jaren.