Duurdere motoren stuwen omzet en winst Harley-Davidson

Harley-Davidson heeft dankzij hogere prijzen voor zijn motorfietsen en het vlottrekken van eerdere productieproblemen een hogere omzet en winst geboekt. De 119-jarige motorenfabrikant kampte dit voorjaar nog met een tijdelijke productiestop door onderdelentekorten. Omdat de fabrieken weer op volle capaciteit draaien, kon Harley-Davidson alle opgehoopte bestellingen wegwerken.

In juli, augustus en september leverde het concern uit Milwaukee 19 procent meer motoren af dan in dezelfde periode vorig jaar, maar het aantal nieuw verkochte Harleys daalde licht. Doordat het bedrijf erin slaagde meer duurdere modellen te verkopen steeg de omzet meer dan een vijfde tot 1,6 miljard dollar, waarvan 261 miljoen dollar als nettowinst overbleef. Dat is 60 procent meer winst dan een jaar eerder.

Harley-Davidson kampte net als veel bedrijven uit de auto-industrie met sterk gestegen kosten. Zo is er schaarste aan veel onderdelen door wereldwijde logistieke problemen, die nog het gevolg zijn van verstoringen door de coronapandemie. Die hogere kosten heeft het concern duidelijk weten op te vangen met prijsverhogingen.

Vooral in Aziatische landen was de vraag naar motoren van Harley-Davidson groot. Op de Noord-Amerikaanse thuismarkt kampte het bedrijf juist met dealers die terughoudend waren met het aanvullen van hun voorraden motoren.