Eigenaar MediaMarkt maakt minder winst na stijging kosten

MediaMarkt-eigenaar Ceconomy heeft de afgelopen periode minder winst gemaakt. Er komt nog wel meer geld binnen dan een jaar eerder, maar daarvan houdt het Duitse elektronicabedrijf minder over door fors hogere inkoopkosten. Ceconomy is niet in staat gebleken om zelf de prijzen van zijn producten voldoende te verhogen.

Het laten repareren van elektronische apparaten was in winkels van MediaMarkt en Saturn wel een stuk populairder dan een jaar eerder. De Services & Solutions-afdeling leverde het afgelopen kwartaal ruim een vijfde meer op en was met 390 miljoen euro goed voor meer dan 7 procent van de totale omzet.

Ook online bleven de ketens van Ceconomy goed presteren, ondanks de terugkeer van de consument naar fysieke winkels na het loslaten van coronabeperkingen. Geholpen door een sterke groei in het afgelopen kwartaal werd in het net afgesloten boekjaar bijna een kwart van de omzet online binnengehaald. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met de periode voor de coronapandemie.

Ceconomy heeft zijn gebroken boekjaar afgesloten met een omzet van bijna 22 miljard euro, een stijging van 3,2 procent. Witgoed en telecomproducten waren populair. De brutowinst kwam met zo’n 200 miljoen euro uit aan de bovenkant van de eerder gestelde verwachtingen. Maar de winst over het afgelopen kwartaal lag lager dan in dezelfde periode vorig jaar door de lagere marges op producten in tijden van gestegen kosten. Bij eerdere resultaten had Ceconomy al gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van het snel dalende consumentenvertrouwen en de hardnekkig hoge inflatie.