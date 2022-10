FNV organiseert landelijke manifestatie tegen inkomenscrisis

Vakbond FNV organiseert eind volgende maand een landelijke manifestatie in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daarmee wil de bond aandacht vragen voor oplossingen om uit de ‘inkomenscrisis’ te komen, die Nederland volgens FNV op dit moment teistert.

“Miljoenen mensen maken zich zorgen over het einde van de maand, over dure boodschappen en hoge energierekeningen. Jarenlange scheefgroei heeft gezorgd dat de inkomens van mensen zijn achtergebleven”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

Die scheefgroei laat zich volgens de vakbondsman in de deze tijd flink voelen. “Dat zagen we eerst bij de coronacrisis en nu bij dit inflatiemonster. De lonen, uitkeringen en de pensioenen moeten omhoog. Maar werkgevers houden de hand op de knip en de politiek plakt slechts pleisters.”

FNV dringt erop aan dat de lonen meestijgen met de prijzen. Ook zijn er volgens de bond meer vaste banen nodig. En er zou een onmiddellijke verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur moeten en daaraan gekoppeld verhoging van de AOW en uitkeringen. Verder pleit FNV voor een betaalbare energierekening en eerlijke belastingen op winst en vermogen.

“Het is nu tijd dat de regering rechtvaardig optreedt, dat grote bedrijven en grootverdieners hun eerlijke deel gaan betalen en mensen hun eerlijke deel gaan krijgen. Ons land kán beter en verdient beter”, aldus Elzinga.

Details over het programma van de manifestatie op zaterdag 26 november worden later pas bekend. Het is ook nog niet duidelijk hoeveel mensen de bond precies verwacht. FNV zegt in ieder geval busvervoer te zullen regelen naar het Olympisch Stadion. De bond is ook een campagne begonnen met onder andere radiospotjes om mensen op te roepen in actie te komen en het eigen eisenpakket kracht bij te zetten.