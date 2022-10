Ford haalt iconische Fiesta uit productie

Na 47 jaar haalt Ford volgend jaar zijn iconische Fiesta uit productie. Er komt geen opvolger. Het autoconcern wil tegen 2030 in Europa alleen nog maar elektrische personenauto’s gaan aanbieden, maakte Ford bekend.

De Fiesta groeide sinds de introductie in 1976 uit tot een waar icoon. Van de compacte Ford, die niet al te duur was en werd geprezen om zijn rijeigenschappen, zijn er wereldwijd vele miljoenen verkocht. De Fiesta is over de jaren in diverse landen geproduceerd, waaronder in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, België, Mexico en Duitsland.

“De Fiesta is een enorm belangrijke auto geweest voor Ford, en dat geldt ook voor de vele Fiesta-rijders. Of het nu hun eerste auto was waarin ze hebben geleerd te rijden, ze hem gebruikten als betrouwbare gezinsauto of kozen voor een van de beste ‘hot hatches’ aller tijden”, zegt Ford in een verklaring.

Volgens het concern markeert het einde van het Fiesta-tijdperk “het begin van een opwindende en elektrische toekomst”. Ford introduceert tegen 2024 in Europa drie nieuwe elektrische personenauto’s en vier nieuwe elektrische bedrijfswagens.

De Fiesta wordt nog tot eind juni volgend jaar in de fabriek in het Duitse Keulen gemaakt. Daarna rollen daar nieuwe elektrische zogeheten crossovers van de band, vertelt een woordvoerder van Ford Nederland.

Het besluit om te stoppen met de Fiesta is volgens hem niet lichtzinnig genomen. “Maar als je kijkt naar waar de klant om vraagt, dat zijn steeds minder traditionele hatchbacks en steeds meer crossovers en SUV’s. Daar spelen wij op in”, aldus de woordvoerder. “De traditionele segmenten zijn de afgelopen jaren behoorlijk kleiner geworden. Voor Europa zetten we volledig in op elektrificatie”, vervolgt hij.