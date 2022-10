Ford neemt volledig afscheid van activiteiten in Rusland

Ford Motor vertrekt volledig uit Rusland. Het Amerikaanse autoconcern heeft een deal gesloten over de verkoop van zijn aandelen in een gezamenlijk bedrijf met de Russische autofabrikant Sollers. Ford staakte al zijn activiteiten in het land al in maart als reactie op de inval van Rusland in Oekraïne.

Ford maakte niet bekend hoeveel geld het ontvangt voor zijn belang van 49 procent in de joint venture met Sollers. Eerder dit jaar schreef het bedrijf 122 miljoen dollar af op zijn Russische activiteiten. Daar komt geen nieuwe afboeking bij. Ford houdt vijf jaar lang een optie om de verkochte aandelen terug te kopen.

In 2021 verkocht Ford zo’n 20.000 auto’s in Rusland, schatten analisten in. De autofabrikant schaalde in de jaren voorafgaand aan de Russische aanval op Oekraïne zijn activiteiten in Rusland al flink af. In 2019 sloot Ford drie Russische fabrieken als onderdeel van een grotere reorganisatie in Europa.

Mercedes-Benz maakte woensdag ook bekend Rusland te verlaten. Het Duitse bedrijf verkoopt aandelen in zijn dochterbedrijven in het land. De financiële gevolgen blijven volgens Mercedes-Benz klein.