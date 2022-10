Gevolgen van staking touringcarchauffeurs zijn beperkt

Nederland merkt weinig van de staking van touringcarchauffeurs woensdagochtend. “Ten minste niet veel meer dan anders, want het is sowieso al langer heel moeilijk om een touringcar te regelen”, zegt FNV-bestuurder Lutz Kressin. Maar schoolreisjes en de vervangende bussen voor treinen die niet rijden, waar touringcarchauffeurs voor worden ingezet, hebben volgens de vakbond nauwelijks last van de staking.

Op de om 10.00 uur begonnen landelijke manifestatie bij het treinstation Ede-Wageningen zijn zo’n honderd mensen afgekomen, schat Kressin. “Dat is boven verwachting. Super.” De vakbond had niet op deze opkomst gerekend omdat dit de eerste staking ooit is in deze sector. Daardoor was de stakingsbereidheid moeilijk te voorspellen.

“Veel chauffeurs hebben de sector al verlaten door onvrede over de lonen. Deze honderd aanwezige mensen willen zo graag een touringcar rijden dat ze de sector niet willen verlaten en daarom hier nu staan”, aldus Kressin vanuit Ede. Of de staking een vervolg krijgt, hangt af van de reactie van werkgevers.

De manifestatie duurt tot 12.00 uur. De locatie hiervan naast het treinstation Ede-Wageningen is gekozen vanwege de stremming op het spoor tussen Utrecht en Ede. Volgens treinvervoerder NS is het vervangende busvervoer bij Ede-Wageningen heel even verstoord geweest, maar hebben reizigers niet lang hoeven wachten. Op enkele andere gestremde trajecten reden de bussen gewoon volgens planning.

Chauffeurs zijn ontevreden over een loonbod van de werkgevers. Niet alleen vinden ze het geboden loon te laag, ook duurt het afschaffen van een regeling waarbij de werknemers zes uur werken en maar vijf uur betaald krijgen hen te lang.