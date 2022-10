Grote Europese banken profiteren flink van hogere rente

De grote Europese banken Deutsche Bank en Banco Santander hebben afgelopen kwartaal miljardenwinsten in de boeken gezet, ondanks de afzwakkende economische groei en flink toegenomen inflatie. Beide financiële concerns profiteerden vooral van het oplopen van de rente.

De grootste bank van Duitsland verraste analisten met een nettowinst van ruim 1,2 miljard euro. Dat is bijna vier zoveel als de winst van Deutsche Bank in dezelfde periode vorig jaar. Het Spaanse Santander hield onder de streep 2,4 miljard euro over en presteerde daarmee eveneens sterker dan alom werd verwacht.

De lage rente drukte jarenlang flink op het verdienmodel van banken. Maar dit jaar gaat de rente weer omhoog. Dat maakt het voor banken weer makkelijker om bijvoorbeeld goede marges te maken op kredieten. De vooruitzichten zien er hierdoor ook weer een stuk rooskleuriger uit. Deutsche Bank heeft nu ook zijn verwachtingen voor de winst in het hele jaar wat aangescherpt.

De Europese Centrale Bank (ECB) is momenteel bezig zijn rentetarieven flink op te voeren in de hoop zo de hoge inflatie te kunnen beteugelen. Het gevolg van die stap is dat commerciële banken als Deutsche Bank en Santander zelf geen rente meer hoeven te betalen over geld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen.

De Spaanse bank worstelt wel met stijgende kosten als gevolg van inflatie, komt naar voren uit de kwartaalcijfers. Door de gestegen rente is het nu ook duurder geworden om geld te lenen en dat kan de vraag naar nieuwe leningen beperken. Door de somberdere economische situatie dreigt daarbij het aantal wanbetalingen op te lopen. Santander heeft daarom bijna een kwart meer voorzieningen voor verliezen op leningen moeten nemen dan in de vergelijkbare periode vorig jaar.