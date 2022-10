Heineken profiteert van groei in Azië, merkt wel minder vraag

Bierbrouwer Heineken heeft in het derde kwartaal ruim een kwart meer omzet geboekt. Het bedrijf profiteerde vooral van een opleving in de regio Azië en Oceanië, waar in veel landen coronabeperkingen verdwenen en ook het toerisme weer goed op gang kwam.

Buiten die regio merkte Heineken dat in sommige landen de vraag naar bier gedurende het kwartaal wat afnam. Dat komt door de moeilijke economische omstandigheden en hoge inflatie. Toch past Heineken de verwachtingen voor heel dit jaar niet aan omdat in alle regio’s nog een kleine omzetgroei werd behaald.

In het derde kwartaal verkocht Heineken voor 9,4 miljard euro aan bier, cider en hard seltzer, een toename van 27,5 procent. Een deel van die stijging kwam voort uit de prijsverhogingen die het bedrijf doorvoerde.

Ook de sterkere groei van de duurdere biermerken, zoals Heineken, zet door. De totale hoeveelheid bier die Heineken verkocht steeg met 8,9 procent op jaarbasis, bij de premiummerken was dat 15 procent. Behalve Heineken deed ook het nieuwe Heineken Silver het goed nu dat in steeds meer landen te koop is. Tiger Beer uit Singapore is ook een van de premiummerken van Heineken.

Heineken blijft proberen de gestegen kosten voor onder andere grondstoffen en energie door te berekenen in de prijs van zijn producten, laat topman Dolf van den Brink weten. Maar dat wil Heineken op een “verantwoordelijke manier” doen. “We blijven waakzaam.”