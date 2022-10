Huren die meebewegen met inflatie groot probleem voor winkeliers

Veel winkeliers dreigen in de problemen te komen met het betalen van hun huur als gevolg van de hoge inflatie. Dat komt omdat in contracten met huurbazen vaak staat dat hun huur automatisch wordt verhoogd met de toename van het algehele prijspeil. Dat zegt winkeliersorganisatie INretail die winkeliers en pandeigenaren oproept met elkaar in gesprek te gaan over een oplossing.

Bij normale inflatiecijfers van enkele procenten waren die afspraken voor automatische indexatie geen probleem, maar de huidige extreme inflatie zorgt voor buitensporige huurprijsaanpassingen, aldus de brancheclub. “Verhogingen tot bijna 15 procent staan niet in verhouding tot stijgende kosten bij verhuurders en zijn onredelijk.”

Voor hoeveel winkeliers hierdoor precies grote problemen dreigen, kan een woordvoerder niet aangeven. Maar het euvel speelt eigenlijk bij iedereen in de branche, betoogt hij.

Ondernemers kunnen volgens INretail daarbij lang niet alle kostenstijgingen doorberekenen aan klanten. Behalve de huren stijgen namelijk ook de loonkosten en energietarieven fors, en winkels zijn momenteel meer kwijt aan inkoopkosten.

In de ogen van de winkeliersorganisatie is het ook in het belang van verhuurders om de huren niet maximaal op te schroeven. “Voor leegstaande winkels vind je in de huidige markt niet snel nieuwe huurders. Huurbazen die de hoogst mogelijke huurstijging doorvoeren, kijken niet vooruit.”

Om winkeliers te helpen het gesprek aan te gaan met hun verhuurder heeft INretail een modelbrief opgesteld. Daarbij dringt de organisatie er bij partijen in de vastgoedbranche op aan om voorlopig genoegen te nemen met 5 procent huurverhoging. Dat is nog steeds een flinke verhoging volgens INretail, maar zou wel een stuk redelijker zijn.