Krant: Britse premier Sunak stelt toch weer verbod op fracken in

De nieuwe Britse premier Rishi Sunak draait de beslissing van zijn voorganger Liz Truss om het zogeheten ‘fracken’ van schaliegas mogelijk te maken terug. Dat schrijft zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Fracken is in veel landen omstreden. Bij die methode worden chemicaliĆ«n en steengruis of zand onder druk de bodem in gespoten om gas dat gevangen zit in gesteente vrij te maken. Omdat daardoor grondwater vervuild kan raken en er aardbevingen kunnen ontstaan, zien veel mensen die techniek als te gevaarlijk.

Truss had een verbod dat in 2019 was ingesteld juist teruggedraaid. Daarmee wilde ze bereiken dat het Verenigd Koninkrijk meer eigen gas zou produceren.

Tijdens zijn eerste vragenuurtje in het Lagerhuis liet de dinsdag aangetreden Sunak al weten dat hij achter een belofte van de Conservatieve Partij uit 2019 om fracken te verbieden staat. Een hoge beleidsmedewerker van Sunak bevestigde tegen de Financial Times dat dit verbod ook daadwerkelijk weer wordt ingesteld.

De voormalige Britse minister van Economische Zaken en Energie Jacob Rees-Mogg zei eerder dat het versterken van de Britse energievoorziening “een absolute prioriteit” is en dat alle energiebronnen ontwikkeld moeten worden. Bij het Britse publiek was er echter veel weerstand tegen fracking. De Britse overheid stelde vorig jaar in een peiling vast dat slechts 17 procent van de Britten fracken ziet zitten.