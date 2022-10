Mercedes-Benz verhoogt opnieuw verwachting na sterke verkopen

Mercedes-Benz heeft vooralsnog weinig last van het lage consumentenvertrouwen als gevolg van de hoge inflatie en de verslechterde economische vooruitzichten. Het Duitse luxemerk verkocht afgelopen kwartaal meer auto’s en verhoogde voor de tweede keer zijn verwachtingen voor dit jaar.

“Robuuste verkopen, vooral van de duurdere modellen, en gezonde prijzen ondersteunen de goede vooruitzichten, ondanks de stijgende energiekosten en aanhoudende problemen in de toeleveringsketen”, verklaarde de Duitse autofabrikant in zijn kwartaalbericht. Het concern zag de winst vóór rente en belastingen in het derde kwartaal stijgen tot 5,2 miljard euro.

Door de sterke kwartaalresultaten verwacht het bedrijf nu dat de groepswinst dit jaar aanzienlijk hoger zal uitvallen dan een jaar geleden. Eerder rekende de autobouwer nog op een lichte stijging van de winst. Mercedes verwacht bij de autotak een hoger rendement te behalen op de verkopen van 15 procent, waar eerder werd uitgegaan van 14 procent. De vooruitzichten voor de divisie bestelwagens werden eveneens opgeschroefd.

Hoewel Mercedes zijn verwachtingen heeft verhoogd, zijn de activiteiten van het concern in de Verenigde Staten en Europa niet immuun voor de hoge inflatie en stijgende rentetarieven. Zo verwacht het bedrijf dat de leveringen in de VS nu “aanzienlijk” lager zullen uitvallen dan in het voorgaande jaar. Eerder werd nog uitgegaan van een lichte daling van de verkopen op de Amerikaanse markt.

In Europa zal de verkoop verder dalen van een toch al laag niveau, terwijl eerder werd gerekend op vlakke verkopen. De zwakkere Amerikaanse en Europese markten zullen naar verwachting worden gecompenseerd door aanzienlijk hogere verkopen in China, waar belastingvoordelen voor auto-aankopen de vraag zullen stimuleren na een reeks strenge coronalockdowns.

Eerder deze maand beloofde de fabrikant van luxeauto’s ook volgend jaar “solide rendementen” te kunnen blijven leveren, zelfs als de wereldwijde economische vooruitzichten verder verslechteren. Het bedrijf richt zich daarbij vooral op het duurdere segment van de automarkt, waar kopers over het algemeen minder worden beïnvloed door de hoge inflatie en een economische neergang.