Mercedes verkoopt Russische activiteiten aan lokale investeerder

Mercedes-Benz trekt zich terug uit Rusland en verkoopt de aandelen in zijn dochterondernemingen voor industriële en financiële diensten aan een lokale investeerder. Harald Wilhelm, financieel topman van het Duitse autoconcern, verklaarde tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers dat de transactie geen verdere grote gevolgen zal hebben voor de winstgevendheid en financiële positie van de groep.

Mercedes heeft begin maart de productie in Rusland al stopgezet in een reactie op de Russische invasie van Oekraïne en schreef ruim 700 miljoen euro aan waarde af op de activiteiten in het land. Volgens Mercedes-Benz Rusland worden de aandelen in de lokale dochterondernemingen verkocht aan de Russische autodealerketen Avtodom.

De belangrijkste prioriteiten bij de transactie waren het nakomen van verplichtingen aan de klanten uit Rusland en het behouden van banen bij de Russische divisies van het bedrijf, verklaarde Natalia Koroleva, de baas van Mercedes-Benz Rusland.

Volgens de Association of European Businesses, de organisatie van buitenlandse investeerders in Rusland, werden er in januari tot september 9558 Mercedes-voertuigen verkocht in Rusland. Dat is bijna 73 procent minder dan een jaar eerder.

Een woordvoerder van Mercedes-Benz zei dat het belang van 15 procent van het bedrijf in de Russische truckmaker Kamaz niet wordt beïnvloed door de voorgenomen transactie. Kamaz wordt dit jaar zoals gepland overgedragen aan Daimler Truck. Daimler Truck werd vorig jaar afgesplitst van het autoconcern Daimler, dat is doorgegaan onder de naam Mercedes-Benz.

Volgens Russische media zou de deal met Avtodom mogelijk ook een terugkoopclausule bevatten. Eerder namen de Japanse autofabrikant Nissan en het Franse Renault al soortgelijke clausules op in de verkoopdeals van hun Russische activiteiten. Die van Nissan werden voor één euro overdragen aan een Russisch staatsbedrijf en Renault verkocht zijn meerderheidsbelang in het Russische Avtovaz voor één roebel. Zowel Nissan als Renault heeft de optie om de activiteiten binnen zes jaar terug te kopen.