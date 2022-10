Microsoft en Alphabet onderuit op lager Wall Street na cijfers

De grote Amerikaanse technologiebedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet zijn woensdag hard onderuitgegaan op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden teleurgesteld op de resultaten van de twee techreuzen en stuurden de aandelen tot 8,3 procent lager. Facebook-moeder Meta Platforms, die na de slotbel met kwartaalcijfers komt, daalde 4,3 procent.

Bij Alphabet groeide de omzet in het derde kwartaal veel minder hard dan in eerdere periodes, doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door slechte economische vooruitzichten. Ook bij Meta, dat naast Facebook ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, zullen beleggers vooral letten op de reclame-inkomsten. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg waarschuwde in juli al dat die inkomsten ook in het derde kwartaal onder druk zullen staan.

Softwaremaker Microsoft kende de laagste omzetgroei in vijf jaar doordat consumenten minder pc’s met Windows-licenties kopen door de hoge inflatie. Ook viel de omzet van clouddiensten tegen.

Microsoft, Alphabet en Meta drukken vanwege hun omvang en marktwaarde een zware stempel op Wall Street. De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde kort na aanvang van de handel dan ook 2 procent lager op 10.980 punten. De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 31.916 punten en de brede S&P 500 verloor 0,6 procent tot 3836 punten. In de afgelopen drie handelsdagen lieten de Amerikaanse beurzen een sterke opleving zien.

Spotify zakte ruim 9 procent. De muziekstreamingdienst had afgelopen kwartaal ook last van terughoudendheid bij adverteerders die reclametijd inkopen op Spotify. Ook was het bedrijf meer geld kwijt aan marketinguitgaven en investeringen in podcasts en luisterboeken. Het bedrijf leed daardoor verlies.

Voedingsproducent Kraft Heinz klom 1,2 procent. De maker van onder meer ketchupmerk Heinz en de roomkazen van Philadelphia boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht.

Boeing ging licht omlaag. De vliegtuigfabrikant leed afgelopen kwartaal een miljardenverlies door tegenvallers bij zijn defensietak. Dat komt omdat Boeing mede door de hoge inflatie voor diverse militaire contracten veel meer kosten moest maken dan het vergoed kreeg. In die contracten was namelijk geen inflatiecorrectie afgesproken.