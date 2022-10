Microsoft en Google-moeder Alphabet onderuit op Wall Street

De grote technologiebedrijven Microsoft en Google-moeder Alphabet zijn woensdag hard omlaaggegaan op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers op Wall Street reageerden teleurgesteld op de resultaten van de twee techreuzen die minnen tot ruim 9 procent optekenden. Facebook-moeder Meta Platforms, die na de slotbel met kwartaalcijfers komt, daalde 5,6 procent.

Bij Alphabet groeide de omzet in het derde kwartaal veel minder hard dan eerder, doordat adverteerders voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven door slechte economische vooruitzichten. Ook bij Meta, dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram, zullen beleggers vooral letten op de reclame-inkomsten. Het bedrijf van topman Mark Zuckerberg waarschuwde in juli al dat die inkomsten ook in het derde kwartaal onder druk zullen staan.

Softwaremaker Microsoft kende de laagste omzetgroei in vijf jaar doordat consumenten minder pc’s met Windows-licenties kopen door de hoge inflatie. Ook viel de omzet van clouddiensten tegen. Microsoft, Alphabet en Meta drukken vanwege hun omvang en marktwaarde een zware stempel op Wall Street. De technologiegraadmeter Nasdaq eindigde dan ook 2 procent in de min op 10.970,99 punten. De Dow-Jonesindex was vlak op 31.839,11 punten en de brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 3830,59 punten.

Spotify kelderde 13 procent. De muziekstreamingdienst had afgelopen kwartaal eveneens last van terughoudendheid bij adverteerders die reclametijd inkopen op Spotify. De producent van harde schijven voor computers Seagate verloor 8 procent na tegenvallende resultaten. Ook schrapt Seagate 3000 banen vanwege de uitdagende omstandigheden op de markt voor computers.

Boeing ging 8,8 procent onderuit. De vliegtuigfabrikant leed afgelopen kwartaal een miljardenverlies door tegenvallers bij zijn defensietak. Daarnaast verlaagde Boeing de doelstelling voor de leveringen van vliegtuigen uit de 737-familie.

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson deed het wel prima met een plus van 12,6 procent, dankzij goed ontvangen cijfers. Dat gold ook voor creditcardmaatschappij Visa (plus 4,6 procent). Daarnaast maakte Mobileye, de tak van chipconcern Intel die actief is met technologie voor zelfrijdende auto’s, zijn debuut op Wall Street. De beursgang verliep erg succesvol want het aandeel schoot 38 procent omhoog.

De euro was 1,0081 dollar waard, tegen 1,0076 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3,3 procent tot 88,12 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 95,89 dollar per vat.