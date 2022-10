Miljardenverlies Boeing door contracten zonder inflatiecorrectie

Boeing is afgelopen kwartaal diep in de rode cijfers gedoken door tegenvallers bij zijn defensietak. Dat komt omdat Boeing mede vanwege de hoge inflatie voor diverse militaire contracten veel meer kosten moest maken dan dat het vergoed kreeg. In die contracten was namelijk geen inflatiecorrectie afgesproken.

De verliezen bij de defensietak telden op tot 2,8 miljard dollar, terwijl Boeing over de gehele linie 3,3 miljard dollar onder de streep tekort kwam. Het concern heeft inmiddels een probleemoplosser aangesteld die orde op zaken moet stellen en de verliezen op projecten een halt moet toeroepen.

De problemen met contracten met vaste prijzen spelen al langer bij Boeing. Topman Dave Calhoun erkende eerder dit jaar ook al dat het bedrijf nooit had moeten ingaan op eisen van voormalig Amerikaans president Donald Trump om de prijzen voor de nieuwste Air Force One-vloot te verlagen. Daar heeft het bedrijf nu ook te maken met grote kostenoverschrijdingen.

In dezelfde periode vorig jaar bedroeg het nettoverlies nog 132 miljoen dollar. Destijds ging de luchtvaartwereld nog erg gebukt onder de zware coronarestricties die overal golden. Daardoor werd er toen minder gevlogen en was er ook minder vraag naar nieuwe toestellen.

Inmiddels is het weer beter gesteld met de vraag naar vliegtuigen. Maar Boeing had afgelopen kwartaal moeite om de productie voor de commerciƫle luchtvaart goed op te voeren. Dat kwam door tekorten aan onderdelen en gebrek aan arbeidskrachten.

Uiteindelijk kwamen de opbrengsten 4 procent hoger uit dan een jaar terug op bijna 16 miljard dollar. Toch zitten er ook nog lichtpunten in de nieuwe cijfers van Boeing. Zo werd de vrije kasstroom flink vooruit geholpen door de hervatting van de leveringen van de 787 Dreamliner. Dat betekent dat er meer geld beschikbaar kwam om in het bedrijf te investeren of schulden af te lossen.

Het is pas de tweede keer dat Boeing een positieve kasstroom meldt sinds Calhoun begin 2020 het roer overnam. “De omslag kost tijd”, geeft Calhoun aan. “We hebben meer werk te doen. Maar ik heb vertrouwen in ons team en de acties die we ondernemen voor de toekomst.” Hij benadrukt dat er ook flink wordt ingezet op het opleiden en aannemen van nieuwe medewerkers.