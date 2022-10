Ministerie bevestigt uitstel begrotingsplan Verenigd Koninkrijk

De nieuwe begrotingsplannen van het Verenigd Koninkrijk laten langer op zicht wachten dan eerder aangekondigd. Dat bevestigde de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt nadat een andere minister hier al op had gehint bij de BBC. De regering van de dinsdag aangetreden premier Rishi Sunak heeft meer tijd nodig om de “accuraatst mogelijke economische ramingen” mee te nemen in de begrotingsplannen.

Een verklaring over de begrotingsplannen had eigenlijk aanstaande maandag naar buiten moeten komen. Maar de publicatie is nu opgeschoven naar 17 november. De regering belooft ook dat het oordeel van een Britse rekenkamer, het Office for Budget Responsibility (OBR), die dag direct bekend wordt.

Sunak en Hunt doen in november uit de doeken hoe ze de overheidsschulden omlaag willen krijgen en financiële stabiliteit willen herstellen, meldt het ministerie van Financiën op Twitter. Op de financiële markten wordt reikhalzend uitgekeken naar de plannen. De vraag is hoe de nieuwe regering het begrotingstekort van wel 40 miljard pond denkt te kunnen dichten.

Truss trad dinsdag af als premier na grote onvrede over haar omstreden begrotingsplannen. Ze wilde namelijk forse belastingverlagingen doorvoeren en de overheid zou ook flink meer gaan uitgeven. Daarvoor dacht Truss het geld dan te lenen. Op de financiële markten werd geschrokken gereageerd. Het ontbreken van een haalbaarheidstoets van het OBR over die plannen droeg nog een extra bij aan die nervositeit.