Onderzoek: meeste Duitse fabrieken aan limiet bij besparen gas

De meeste Duitse industriebedrijven hebben de limiet bereikt bij het besparen op het gebruik van aardgas. Dat komt naar voren uit een groot onderzoek van de Duitse Industrie- en Handelskamer (DIHK). Volgens dat onderzoek gaf 60 procent van de 3500 ondervraagde industriebedrijven aan dat ze geen of amper nog extra mogelijkheden hebben om verder gas te besparen.

Een vijfde van de bedrijven stelde dat ze nog ruimte hebben voor een verlaging van het gasverbruik met 2 tot 5 procent. De rest denkt dat een verdere besparing van meer dan 5 procent mogelijk is. DIHK-president Peter Adrian stelt in een toelichting dat het potentieel voor besparingen op korte termijn vrijwel “uitgeput” is en dat het “onrealistisch” is om te denken dat veel meer bespaard kan worden. Adrian zegt dat een daling van het gasverbruik nu vooral komt omdat fabrieken zijn stilgelegd of omdat productie is verlaagd.

De Duitse toezichthouder voor de energievoorziening Bundesnetzagentur zei eerder deze maand dat bedrijven en huishoudens in Duitsland nog steeds te veel gas verbruiken. De toezichthouder vreest een moeilijke situatie komende winter als het gasverbruik niet met 20 procent wordt verminderd, ondanks goed gevulde gasopslagen en het milde weer. Huishoudens en kleine bedrijven zijn goed voor circa 40 procent van het gasverbruik in Duitsland en de industrie voor de rest.