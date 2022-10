Ook luchthaven Heathrow houdt last van fors personeelstekort

Luchthaven Londen Heathrow blijft net als Schiphol last houden van personeelstekorten. Ondernemingen op het grote Europese vliegveld moeten van de luchthaven massaal medewerkers gaan aannemen om volgende capaciteitsbeperkingen te voorkomen. Volgens Heathrow is het nodig om het personeelsbestand met ongeveer de helft uit te breiden.

Topman John Holland-Kaye zegt dat er nu een tekort is van 25.000 mensen, evenveel als het aantal vertrokken werknemers tijdens de coronapandemie. “Hoe sneller we weer op volle capaciteit zitten, hoe sneller we terug kunnen naar de oude situatie en risico’s op capaciteitsbeperkingen achter ons kunnen laten”, zei hij.

Heathrow is van plan deze maand de beperkingen los te laten en deze te vervangen door korte beperkingen op piekdagen, zoals in de kerstvakantie. De luchthaven, die deze zomer met 18 miljoen het hoogste aantal passagiers van Europa had, hanteerde de afgelopen maanden net als Schiphol een maximumaantal reizigers om grote chaos te voorkomen.

De Londense luchthaven schat in dat pas over drie of vier jaar weer het aantal passagiers van voor corona wordt bereikt, 81 miljoen in 2019. Nu zit het aantal zakelijke reizigers nog altijd maar op de helft van drie jaar geleden en ook zijn er zorgen over de belangstelling voor vakantievluchten de komende tijd vanwege de dalende koopkracht. Dat meldde Heathrow bij het bekendmaken van een verlies van 442 miljoen pond, omgerekend ongeveer 510 miljoen euro, over de eerst negen maanden van dit jaar.

Op Schiphol zijn sinds de meivakantie aanhoudend problemen met lange rijen en reizigers die hun vluchten misten. Daar moeten luchtvaartmaatschappijen ook de komende maanden nog vluchten schrappen vanwege de drukte. Schiphol kampt onder andere met een tekort aan beveiligers, maar ook bij de bagageafhandeling is het personeelstekort nijpend.