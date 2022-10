Producent harde computerschijven Seagate schrapt duizenden banen

De Amerikaanse producent van harde schijven voor computers Seagate Technology gaat 3000 banen schrappen vanwege een sterk afzwakkende vraag naar zijn producten. Seagate is ’s werelds grootste maker van hard drives en klanten kopen veel minder spullen bij het bedrijf door de zorgen over een economische recessie. De vraag naar computers is al flink aan het dalen omdat consumenten en bedrijven de hand op de knip houden vanwege de hoge inflatie en economische onzekerheid.

Het banenverlies komt neer op ongeveer 7,5 procent van het totale personeelsbestand van Seagate en moet helpen de kosten fors te verlagen. Topman Dave Mosley gaf aan dat het in Californië gevestigde Seagate te kampen heeft met buitengewoon uitdagende marktomstandigheden en dat daarom snelle en ingrijpende actie nodig is om de financiële prestaties te verbeteren.

De omzet zakte in het afgelopen kwartaal naar 2 miljard dollar, van 3,1 miljard dollar een jaar eerder. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit lopende kwartaal verder kan dalen tot onder de 2 miljard dollar. Daarmee zou de kwartaalomzet voor het eerst sinds 2005 onder de 2 miljard dollar uitkomen.

Daarnaast wordt Seagate er door de Amerikaanse autoriteiten van beschuldigd de exportregels naar China te hebben overtreden door technologie te leveren aan een Chinees bedrijf dat op de Amerikaanse zwarte lijst staat. Volgens persbureau Reuters gaat het om het Chinese technologieconcern Huawei. Seagate ontkent de exportregels naar China te hebben geschonden.

Chipbedrijf Intel zou plannen hebben om 10.000 banen te schrappen vanwege de uitdagende omstandigheden op de computer- en chipmarkt. Intel komt donderdag met kwartaalcijfers en kan dan ook het banenverlies bekend gaan maken.