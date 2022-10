Puma kent recordkwartaal door grote vraag naar sportproducten

Het Duitse merk Puma heeft het afgelopen kwartaal meer geld dan ooit verdiend aan zijn sportproducten. Vooral op het gebied van hardlopen, voetbal en basketbal verkocht Puma veel meer kleding en schoenen. Schoenen leverden het bedrijf zelfs ongeveer een derde meer op dan een jaar eerder, aangepast voor wisselkoerseffecten.

“Ondanks alle wereldwijde onzekerheden was het derde kwartaal opnieuw een zeer goed kwartaal voor ons, het beste in de geschiedenis van Puma. De verbeterde beschikbaarheid van producten door een stabielere toeleveringsketen en ons aanhoudende momentum wereldwijd hebben alle negatieve factoren gecompenseerd”, stelt topman Bj√∂rn Gulden in een toelichting.

Het bedrijf zegt wel dat verkopers van Puma-producten vooral op het gebied van kleding iets terughoudender worden met bestellen doordat ze nog veel voorraad hebben. Ook naar onderkleding was het afgelopen kwartaal weinig vraag, waardoor de omzet uit accessoires met ruim 10 procent daalde op jaarbasis.

De sterke dollar zorgde ervoor dat de nettowinst met een groei van een kleine 2 procent achterbleef bij de forse stijging van de omzet. Die kwam mede door het doorvoeren van prijsverhogingen de afgelopen maanden, weer gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, uit op zo’n 17 procent. De brutowinst steeg met een kleine 13 procent tot 258 miljoen euro.